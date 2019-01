Άγκυρα: «Τουρκική» η υφαλοκρηπίδα νότια του Καστελόριζου - Σιωπά η Αθήνα

Του Νίκου Μελέτη

Ένα εικοσιτετράωρο μετά την έκδοση της τουρκικής NAVTEX για σεισμικές έρευνες του Barbaros στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, από την Αθήνα υπάρχει παράξενη σιωπή, ενώ στην αντίδραση της Λευκωσίας η Τουρκία απαντά προκλητικά ότι όλη η περιοχή των ερευνών αφορά τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Αν και το Barbaros χθες κινούνταν βορειοδυτικά της Κύπρου (σύμφωνα με ελληνικές στρατιωτικές πηγές) η τουρκική NAVTEX δεν μπορεί να μένει αναπάντητη καθώς αφορά μια από τις πιο κρίσιμες περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και για τον λόγο αυτό εξάλλου στοχοποιείται και από την τουρκική πλευρά.

Καθώς η NAVTEX έχει δημοσιευθεί και στο NAVAREA III εφόσον δεν εκδίδεται ελληνική αναγγελία η οποία να την χαρακτηρίζει άκυρη και να δηλώνει ότι η περιοχή αφορά σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, επιχειρείται ένα άτυπο τετελεσμένο και δημιουργείται η λανθασμένη εντύπωση ότι η Ελλάδα αποδέχεται την τουρκική NAVTEX.

Η περιοχή στην οποία έχει αναγγείλει τις σεισμογραφικές έρευνες η Τουρκία καλύπτει μέρος της κυπριακής υφαλοκρηπίδας και μεγάλο μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νότια του Καστελόριζου σε περιοχή που μόνο με τις πιο ακραίες τουρκικές θεωρίες θα μπορούσε να αμφισβητηθεί.

Για τις περιοχές αυτές ήδη το 2012 η Τουρκία είχε παραχωρήσει παράνομες άδειες ερευνών στην τουρκική κρατική εταιρία ΤΡΑΟ οριοθετώντας Οικόπεδα, τα οποία δημοσιεύθηκαν και στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις της Ελλάδας με ρηματικές διακοινώσεις τόσο στην Άγκυρα όσο και στον ΟΗΕ.

Έκτοτε εκτός «παρενοχλήσεων» με την αποστολή σκαφών για «επιστημονικές έρευνες» μόνο μια ακόμη φορά επιχειρήθηκε η διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών νότια του Καστελόριζου τον Νοέμβριο του 2008 από το νορβηγικό σκάφος «Malene Ostervold» που έπλευσε στην περιοχή συνοδεία τουρκικής φρεγάτας. Μετά από έντονες ελληνικές αντιδράσεις και παρέμβαση και προς το Όσλο οι έρευνες δεν ολοκληρώθηκαν, ενώ ο Νορβηγός καπετάνιος είχε ζητήσει από την Ελλάδα την γνωστοποίηση των συντεταγμένων που θεωρούσε ως όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ για την έκδοση της προηγούμενης τουρκικής NAVTEX που προέβλεπε σεισμογραφικές έρευνες του Barbaros στα Οικόπεδα 4 και 5 της Κυπριακής ΑΟΖ και σε πολύ μικρό τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, στο τριεθνές σημείο (Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου) είχαν υπάρξει ελληνικές αντιδράσεις και είχε σπεύσει μάλιστα στην περιοχή ελληνική φρεγάτα, στην τελευταία τουρκική Αναγγελία που επικαλύπτει μεγάλο τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, από την Αθήνα υπάρχει σιωπή.

Οι Κυπριακές Αρχές ήδη από χθες (Navigation Warning NR 005/19) δήλωσαν ότι η τουρκική NAVTEX αφορά μη εξουσιοδοτημένες και παράνομες δραστηριότητες στην ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και προειδοποιεί ότι οι δραστηριότητες αυτές συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και συγχρόνως διώκονται ποινικά σύμφωνα με την νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Τουρκία αντέδρασε με νέα NAVTEX (0022/19) το πρωί της Παρασκευής, όπου αφού επαναλαμβάνει τους γνωστούς ισχυρισμούς με τους οποίους αμφισβητεί την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνει ότι οι σεισμικές έρευνες του R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA και των βοηθητικών σκαφών M/V TANUX-1 και R/V APOLLO MOON «διεξάγονται στην Τουρκική υφαλοκρηπίδα για λογαριασμό της Τουρκικής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».



Η Τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0022/19

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA AND SUPPORTING VESSELS M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY'S CONTINENTAL SHELF, ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NO. 0017/19 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL

CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

3. ADDITIONALLY, THE "CYPRUS" MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR 005/19 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.

4. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF "CYPRUS" NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF

RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY'S RIGHTS AND

OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

5. THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH

LARNACA NAVWARN NR 005/19 ARE NULL AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY