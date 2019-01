Συναγερμός στην Κολωνία μετά από αναφορές για πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε στην κεντρική Κολωνία στη Γερμανία αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από ένα κτίριο στην οδό Altenberger, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, η οποία ανέφερε επίσης ότι ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση, ο οποίος σύμφωνα με την εφημερίδα Der Spiegel συνελήφθη λίγο μετά στο σταθμό του μετρό Breslauer Platz και φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως αναφέρει το Reuters, η αστυνομία έκλεισε όλο τον δρόμο κοντά στον καθεδρικό ναό της Κολωνίας ενώ ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον ένοπλοι.

Παράλληλα, οι αρχές αστυνομία συνέστησε τον κόσμο μέσω Twitter να μείνει μακριά από την περιοχή κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και τον καθώς σχεδιάζουν να προσεγγίσουν το κτίριο με ειδικές μονάδες.

#BREAKING NTV reports: shots fired in cologne city center. Suspect has been detained. More details to follow. #köln