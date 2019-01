Κυριάκος Μητσοτάκης: Θεσμική εκτροπή τα όσα συμβαίνουν

Του Γιάννη Κ. Τρουπή



Παρέμβαση στα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24ωρα στη χώρα πραγματοποίησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως τα «όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες συνιστούν πρωτοφανή υπονόμευση των δημοκρατικών μας θεσμών και απειλούν ευθέως την διάκριση των εξουσιών στη χώρα μας».



Ξεκαθαρίζει μάλιστα με σαφή τρόπο ότι θα διαφυλάξει «το κύρος και την αξιοπιστία των θεσμών μας».

Ακολουθεί η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό σε ένα κράτος Δικαίου εν ενεργεία υπουργός να απειλεί ονομαστικά εισαγγελείς και ανακριτές ότι δεν επιτελούν την αποστολή τους, όπως ο ίδιος θα επιθυμούσε, και ο πρωθυπουργός να τον καλύπτει. Ούτε μπορεί να γίνει ανεκτό σε ένα κράτος δικαίου να χαρακτηρίζεται από την Δικαιοσύνη προστατευόμενος μάρτυρας πρόσωπο που βαρύνεται με κατηγορίες, ενώ ο νόμος ρητά το απαγορεύει.



Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι θα διαφυλάξω με όλες μου τις δυνάμεις το κύρος και την αξιοπιστία των θεσμών μας. Και καλώ τους επικεφαλής όλων των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας να αποτρέψουμε από κοινού την επιχειρούμενη θεσμική εκτροπή, την οποία πλέον και οι ίδιοι οι δικαστές επισημαίνουν. Καλώ τέλος όλους τους δικαστικούς λειτουργούς να υψώσουν ανάστημα και να αποκαταστήσουν το κύρος και την ανεξαρτησία της Ελληνικής Δικαιοσύνης».

Ενδεικτικό της πρόθεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη να διεθνοποιήσει το θέμα ήταν η ανάρτηση που έκανε στα αγγλικά για το ίδιο ζήτημα καταλήγοντας πως οι επόμενες εκλογές στην Ελλάδα θα αφορούν στην οικονομία αλλά και στην ποιότητα της Δημοκρατίας.

Rule of law in Greece is under threat. Prosecutors involved in Novartis case are publicly threatened by top Minister. Convicted terrorist Koufodinas, on his 6th furlough, takes a walk in Athens. The next elections will be about the economy, but also the quality of our democracy.