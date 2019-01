Επικίνδυνη κλιμάκωση: Στην ελληνική υφαλοκρηπίδα στέλνει το Barbaros η Άγκυρα

Του Νίκου Μελέτη



Βαθιά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. εκεί που εκτείνεται κατά την τουρκική θεωρία η «γαλάζια πατρίδα», στέλνει το ερευνητικό σκάφος Barbaros για σεισμογραφικές έρευνες η Τουρκία, δείχνοντας αποφασισμένη όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να κλιμακώσει την ένταση με την Ελλάδα.



Νωρίς το πρωί (στις 09.37 π.μ.), και αφού είχαν προηγηθεί οι δημόσια διατυπωμένες απειλές της τουρκικής ηγεσίας από τον Ταγίπ Ερντογάν και τον ΑΓΕΕΘΑ Χ. Ακάρ ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και χθες από τον ΥΠΕΞ Μ. Τσαβούσογλου οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν NAVTEX 0017/19, με την οποία ανακοινώνουν την διεξαγωγή σεισμογραφικών ερευνών από το Barbaros Hayreddin PAŞA, και τα συνοδευτικά M/V TANUX-1 και R/V Apollo Moon από σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που επικαλύπτει τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ και μεγάλο μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.



Πρόκειται για περιοχή η οποία εκτείνεται ακόμη και πέραν του 28ου Μεσημβρινού τον οποίο επισήμως έχει θέσει μονομερώς ως το ελάχιστο όριο της διεκδίκησης της επί της υφαλοκρηπίδας της Ανατολικής Μεσογείου η Τουρκία, που βάσει της γνωστής προσέγγισης εξαφανίζει όλη την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα στην Μεσόγειο, θεωρώντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες μόνο όσες αντιστοιχούν στα χωρικά ύδατα τους (12 νμ για την Κύπρο και 6 ν.μ για την Ελλάδα).



Όλο το προηγούμενο διάστημα είχε προκαλέσει εντάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η προηγούμενη NAVTEX που έστελνε το Barbaros για έρευνες στα Οικόπεδα 4 και 5 της Κυπριακής ΑΟΖ και στα όρια του τριμερούς σημείου Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου το οποίο αμφισβητεί η Τουρκία θεωρώντας ότι το μοναδικό σύνορο στην Μεσόγειο είναι η μέση γραμμή μεταξύ των τουρκικών και των αιγυπτιακών ακτών.



Φρεγάτες του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απέτρεψαν τότε τις προσπάθειες του Barbaros να πραγματοποιήσει έρευνες έστω και κοντά στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, και αναμένεται να πράξουν το ίδιο τώρα που η NAVTEX αφορά όχι απλώς το όριο αλλά μεγάλο τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.



Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις περιοχές αυτές η Τουρκία ήδη από το 2012 έχει δώσει παράνομες άδειες ερευνών στην Τουρκική κρατική Εταιρία ΤΡΑΟ, σε μια προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων, αλλά μέχρι τώρα έχει αποφύγει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις με την αποστολή ερευνητικού σκάφους στην περιοχή.



Για σήμερα η Τουρκία έχει αναγγείλει και την διεξαγωγή «διμερούς άσκησής με συμμέτοχη τουρκικών και συμμαχικών ναυτικών μονάδων» σε περιοχή νότια του Καστελόριζου, όπου η ευθύνη για την έκδοση NAVTEX ανήκει στις ελληνικές αρχές, σε μια ακόμη κίνηση με την οποία επιχειρεί να προκαλέσει την ελληνική αντίδραση καθώς αφορά την κρίσιμη περιοχή του συμπλέγματος του Καστελόριζου. Αποτελεί επίσης ερωτηματικό εάν τελικά θα υπάρξει έστω και συμβολική συμμετοχή στην άσκηση αυτή «συμμαχικού πλοίου» καθώς σε αντίστοιχη παράνομη τουρκική άσκηση πριν μερικές ημέρες στην Κύπρο, είχε υπάρξει συμβολική εμπλοκή και αμερικανικού αντιτορπιλικού.





Η τουρκική NAVTEX



TURNHOS N/W : 0017/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 030500Z JAN 19 TO 050700Z JAN 19 IN AREA BOUNDED BY;

35 50.00 N - 031 58.00 E

33 58.00 N - 031 58.00 E

33 58.00 N - 028 56.00 E

35 50.00 N - 028 56.00 E

5 NM BERTH REQUESTED.