Ο Ντόναλντ Τραμπ «ανυπομονεί» για μια νέα συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι «αδημονεί» για μια νέα συνάντηση κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο οποίος τόνισε στο μήνυμά του για το νέο έτος ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευθεί με τον αμερικανό πρόεδρο ανά πάσα στιγμή.

«Κι εγώ επίσης αδημονώ να συναντήσω τον πρόεδρο Κιμ, ο οποίος συνειδητοποιεί πολύ καλά ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει τρομερό οικονομικό δυναμικό!», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

