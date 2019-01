NASA: Το «New Horizons» πέταξε πάνω από το πιο μακρινό ουράνιο σώμα

Το εξερευνητικό σκάφος New Horizons της NASA πέταξε σήμερα πάνω από το πιο μακρινό ουράνιο σώμα που έχει ποτέ μελετηθεί από τον άνθρωπο, ανακοίνωσε ο Άλαν Στερν, επιστημονικός διευθυντής της αποστολής.

«Εμπρός New Horizons!», αναφώνησε ο Άλαν Στερν ενώ η ομάδα του επευφημούσε στο εργαστήριο εφαρμοσμένης Φυσικής Johns Hopkins, στο Μέριλαντ, τη στιγμή που, στις 07:33 ώρα Ελλάδας, το New Horizons έστρεφε τις κάμερές του στο Ultima Thule, ένα παγωμένο απομεινάρι από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος.

