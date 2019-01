Ολλανδία: Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Σίπχολ μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε στις ολλανδικές αρχές στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, έπειτα από απειλή για βόμβα.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας ισχυρίστηκε ότι έχει στην κατοχή του βόμβα. Οι αστυνομικές αρχές εκκένωσαν μια από τις αίθουσες αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Σίπχολ και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψη του υπόπτου.

Η λειτουργία του αεροδρομίου επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς, όπως αναφέρουν οι ολλανδικές αρχές.

#Update: Video of the situation outside of the #Schiphol airport in #amesterdam. Everyone is evacuating. pic.twitter.com/xD9ia3akzs