Τρεις και μία (παραλίγο) ιστορίες αποτυχίας του 2018

Του Γιάννη Παλιούρη

Μπορεί η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για την τεχνολογία να παραπέμπει σε επιτυχημένα projects και ποταμούς δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά το 2018 ήταν σίγουρα μια δύσκολη χρονιά για την τεχνολογική βιομηχανία. Από την τρωθείσα αξιοπιστία των κοινωνικών δικτύων και την κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων, μέχρι μια παραλίγο χρεωκοπία που θα συγκλόνιζε τις αγορές, είχαμε λίγο απ’ όλα.

Το Facebook σε «πόλεμο»

Εάν μία τεχνολογική εταιρεία «δικαιούται» να χαρακτηρίσει το 2018 ως καταστροφικό, αυτή είναι η Faceboοk. Πάνω, λοιπόν, που όλοι είχαν αρχίσει να πιστεύουν ότι μετά το σκάνδαλο της Cambridge Analytica και των αμερικανικών προεδρικών εκλογών το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο παγκοσμίως μπορεί πλέον να εξασφαλίσει την ιδιωτικότητα για τα δεδομένα των χρηστών του, τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ, πολύ διαφορετικά.





Μέσα στο 2018, λοιπόν, το Facebook αρχικά παραδέχτηκε ότι διέρρευσαν τα προσωπικά δεδομένα 87 εκατομμυρίων χρηστών, στο πλαίσιο του σκανδάλου της Cambridge Analytica. Λίγους μήνες αργότερα οι Νew York Times αποκάλυψαν ότι το Facebook προσέλαβε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων για να απαξιώσει τους επικριτές του, διαδίδοντας τεχνηέντως ότι είναι πράκτορες του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος. Και για να κλείσει καλά η χρονιά, λίγες ημέρες πριν το τέλος του 2018 ο γενικός εισαγγελέας της Ουάσιγκτον άσκησε μήνυση κατά του FB σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της Cambridge Analytica, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα οι ΝΥΤ αποκάλυπταν μια υπόθεση data sharing με δεδομένα χρηστών, μεταξύ του Facebook και άλλων τεχνολογικών κολοσσών.

Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που για πρώτη φορά υπήρξαν φωνές που ζήτησαν την απομάκρυνση του «θείου βρέφους» της τεχνολογίας, του Μαρκ Ζούγκερμπεργκ, από την ηγεσία του Facebook. Ωστόσο, το άσχημο 2018 θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα ακόμη χειρότερο 2019, αν το Facebook εξακολουθήσει να δίνει αφορμές για κακοδιαχείριση ή έστω πλημμελή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του. Αν μάλιστα οι πληροφορίες της Wall Street Journal είναι ακριβείς και ο ίδιος ο Ζούγκερμπεργκ αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης, αφού σε κλειστή σύσκεψη με 50 στελέχη του FB τόνισε πως η εταιρεία βρίσκεται πλέον σε πόλεμο.

In Cryptocurencies do we trust;

To 2018 ήταν η χρονιά που είδε την αξία της συντριπτικής πλειονότητας των κρυπτονομισμάτων να καταβαραθρώνεται. Το δημοφιλέστερο από αυτά, το Bitcoin, διαπραγματεύεται πλέον κοντά στα 3.870 δολάρια, όταν στις 17 Δεκεμβρίου 2017 είχε σημειώσει ιστορικό υψηλό, στα 19.783,21.





Το ποια θα είναι η πορεία των κρυπτονομισμάτων το 2019 είναι κυριολεκτικά αδύνατο να προβλεφθεί. Για του λόγου το αληθές οι αναλυτές που φιλοξένησε σε σχετικό του άρθρο ο βρετανικός Independent έδωσαν εύρος πρόβλεψης από 0 έως… 36.000 δολάρια, για την τιμή του Bitcoin το 2019. Την ίδια στιγμή ο Γουόρεν Μπάφετ έχει χαρακτηρίσει «ποντικοφάρμακο» το Bitcoin και «αγορά τσαρλατάνων» τα κρυπτονομίσματα, ενώ o Τιπ Ντρέιπερ είναι σίγουρος πως μόλις το Bitcoin αρχίσει να χρησιμοποιείται σε καθημερινές, συναλλαγές, τότε η τιμή του θα εκτιναχθεί στα ύψη.

Το μόνο βέβαιο πως το Blockchain, η τεχνολογία πίσω από το Bitcoin και τα άλλα κρυπτονομομίσματα, θα συνεχίσει να απασχολεί όχι μόνο για οικονομικούς αλλά πιθανόν και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Εικονική πραγματικότητα (κυριολεκτικά)

To 2018 έγινε σαφές ότι η πολυδιαφημισμένη η εικονική πραγματικότητα παρέμεινε… εικονική καθώς δεν κατάφερε τελικά να ανταποκριθεί στη «φασαρία» που τη συνόδευε εδώ και χρόνια και οι καταναλωτές ποτέ δεν την υιοθέτησαν.

Η εμπορική αποτυχία αποτυπώνεται και στην έκθεση State of the Game Industry για το 2018, σύμφωνα με την οποία από τους 3.000 προγραμματιστές παιχνιδιών που ερωτήθηκαν, μόνο το 17% δήλωσε ότι το επόμενο παιχνίδι τους θα περιλαμβάνει και συσκευή VR (Virtual Reality). Οι λόγοι για την εμπορική αποτυχία της εικονικής πραγματικότητας είναι πολλοί: φτωχό περιεχόμενο παιχνιδιών, οι αρχικά υψηλές τιμές των headsets κ.λπ.

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση ακούει στο όνομα Augmented Reality, δηλαδή Επαυξημένη Πραγματικότητα, η οποία σε αντίθεση με την VR θα προσφέρει πολύ πλουσιότερο περιβάλλον στο χρήστη, με πληθώρα πληροφοριών να προβάλλονται ενώπιον του σε πραγματικό χρόνο. Γι’ αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι η AR θα βρει σημαντικές εφαρμογές σε χώρους και βιομηχανίες υψηλής εξειδίκευσης, από την απομακρυσμένη ιατρική έως την αεροναυπηγική βιομηχανία. Ίδωμεν

Η χρονιά που σχεδόν χρεοκόπησε η Τesla

«Η Tesla αντιμετώπισε πραγματικά σοβαρή απειλή “θανάτου” εξαιτίας του Model 3. Ουσιαστικά, η εταιρεία αιμορραγούσε χρήματα σαν τρελή, και αν δεν λύναμε αυτά τα προβλήματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα “πεθαίναμε”», υποστήριξε ο Έλον Μασκ πριν λίγες εβδομάδες, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες που υπήρχαν σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του 2018 και ήθελαν την εταιρεία ένα βήμα πριν το γκρεμό.

Τελικά μετά από έναν μαραθώνιο επτά πολύ οδυνηρών εβδομάδων – που δεν θα συνιστούσε σε κανέναν, όπως χαρακτηριστικά είπε – ο Έλον Μάσκ κατόρθωσε να σώσει την εταιρεία και για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια, η Tesla ανακοίνωσε κέρδη τον περασμένο Οκτώβριο.