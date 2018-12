Ο ΝΤ. Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για τον θάνατο παιδιών μεταναστών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε σήμερα στους Δημοκρατικούς την "απόλυτη" ευθύνη για τον θάνατο παιδιών μεταναστών που κρατούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον θάνατο δύο μικρών από τη Γουατεμάλα και εν μέσω της πολιτικής αντιπαράθεσης για την "αναστολή" της λειτουργίας μέρους του ομοσπονδιακού κράτους.

"Για κάθε θάνατο παιδιού ή άλλου ατόμου στα σύνορα ευθύνονται απόλυτα οι Δημοκρατικοί και η θλιβερή μεταναστευτική τους πολιτική που επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν τη μεγάλη διέλευση με τη σκέψη ότι μπορούν να μπουν παράνομα στη χώρα μας. Δεν μπορούν. Αν είχαμε ένα Τείχος, δεν θα προσπαθούσαν καν", έγραψε στο Twitter.

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two.....