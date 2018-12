Ανόβερο: Άγνωστος έριξε το αυτοκίνητό του στην πύλη του αεροδρομίου

Συνελήφθη από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία ο άνδρας που με το αυτοκίνητό του διείσδυσε στο αεροδρόμιο στο Ανόβερο, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές ασφαλείας. Το αεροδρόμιο έκλεισε και οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα το όχημα να μετέφερε εκρηκτικά.

Ο άνδρας προσπάθησε με το αυτοκίνητό του, που έφερε πολωνικές πινακίδες, να περάσει από ένα σημείο διέλευσης στους διαδρόμους του αεροδρομίου, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το "Hannoversche Allgemeine" ο άνθρωπος είχε σπάσει ένα φράγμα με το αυτοκίνητό του. Εκεί λέγεται ότι προσπάθησε να οδηγήσει κατά πάνω ενός αεροσκάφους που μόλις είχε προσγειωθεί. Το αεροδρόμιο της Langenhagen είναι επί του παρόντος κλειστό και καμία απογείωση και προσγείωση, δεν πραγματοποιείται δήλωσε ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του περιστατικού, αλλά η αστυνομία δεν αποκλείει την εκδοχή ο οδηγός να βρισκόταν σε κατάσταση "σύγχυσης" καθώς μπορεί να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Επίσης, σύμφωνα με το NDR, ένα αεροσκάφος από την Aegean Airlines προσγειώθηκε τη στιγμή εκείνη, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Ένα μέρος του τερματικού Α έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας επειδή έχει ένα γυάλινο μέτωπο που δείχνει προς το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Το υπόλοιπο τερματικό και τα άλλα δύο τερματικά είναι ακόμα ανοιχτά. Τα αεροπλάνα που επρόκειτο να προσγειωθούν στο Ανόβερο κλήθηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Hannover Airport (HAJ) has currently halted operations. Arriving flights are diverting, departures have been suspended after a car driver reportedly tried to enter the apron. According to Eurocontrol, the airport remains closed until 20:00 UTC. https://t.co/6lUsqGNjLT pic.twitter.com/nHfbIl9sLt