Ντ. Τραμπ: «Μεγάλη πρόοδος» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε σήμερα τη "μεγάλη πρόοδο" που σημειώνεται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Τραμπ έγραψε ότι είχε "μια μακρά και πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία" με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζιπίνγκ και ότι σημειώνεται μεγάλη πρόοδος για μια πιθανή εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

"Μόλις είχα μια μακρά και πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Σι της Κίνας", έγραψε ο Τραμπ "Προχωράμε καλά προς μια συμφωνία. Αν επιτευχθεί, θα είναι πολύ εκτενής, θα περιλαμβάνει τα πάντα, θα καλύπτει όλα τα θέματα, τα πεδία και τα σημεία διαφωνίας. Μεγάλη πρόοδος σημειώνεται!".

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!