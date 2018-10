Ο Ντ. Τραμπ καταργεί την αυτόματη κτήση υπηκοότητας

Ο Πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την υπογραφή διατάγματος σύμφωνα με το οποίο θα αφαιρεί το δικαίωμα στην ιθαγένεια για τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ αν οι γονείς δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή δεν έχουν βίζα, ανέφερε σε μια αποκλειστική συνέντευξη για το «Axios» η οποία έκανε ένα ειδικό ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με το δίκτυο HBO.

Ending birthright citizenship would be the most dramatic move yet in Trump's hardline immigration campaign, this time targeting "anchor babies" and "chain migration."



And it will undoubtedly set off another stand-off with the courts.