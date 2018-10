«Εισβολή στις ΗΠΑ» χαρακτηρίζει ο Τραμπ το καραβάνι μεταναστών - Αποστολή 5.000 στρατιωτών στα σύνορα

«Εισβολή στη χώρα» χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, το καραβάνι μεταναστών που κατευθύνεται στα νότια σύνορα της χώρας από το Μεξικό.

«Το καραβάνι φτάνει στα νότια σύνορά μας. Παρακαλώ, να γυρίσετε πίσω, δεν θα γίνετε δεκτοί στις ΗΠΑ, εκτός αν θέλετε μέσω της νόμιμης διαδικασίας. Είναι μία εισβολή στη χώρα μας και ο στρατός μας σας περιμένει», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ο Τραμπ.

Μέλη συμμοριών και «κακοί άνθρωποι» περιλαμβάνονται στο καραβάνι που κατευθύνεται στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αμερικάνο πρόεδρο, ο οποίος έδωσε εντολή να σταλούν περίπου 5.000 στρατιώτες στα νότια σύνορα.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!