Toυρκία: Εγκαινιάζεται το «φαραωνικό» αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινιάζει σήμερα το νέο διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο όταν ολοκληρωθούν όλες οι φάσεις και το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλά διεθνή μέσα ως «φαραωνικό».

Στην τελετή η οποία είναι σε εξέλιξη, ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει και το όνομά του, που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι κάποιος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λάτρης της οποίας είναι ο Ερντογάν. Στα εγκαίνια παρευρίσκονται τουλάχιστον 50 ηγέτες κρατών και υπουργοί εξωτερικών.

