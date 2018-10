ΗΠΑ: Ένα ακόμη ύποπτο δέμα με παραλήπτη το CNN εντοπίστηκε σε ταχυδρομείο

Άλλο ένα ύποπτο δέμα που προοριζόταν για το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN εντοπίστηκε σήμερα σε ταχυδρομείο της Ατλάντας, αλλά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στα κεντρικά του τηλεοπτικού δικτύου, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του CNN Τζεφ Ζάκερ με μια ανάρτηση στο Twitter.

Το δέμα βρέθηκε τρεις ημέρες μετά τη σύλληψη ενός άνδρα που έστειλε δέματα με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε επιφανή στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στο CNN, ο οποίος θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου όπου θα απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του.

