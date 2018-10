Σαράντα τράπεζες σχεδιάζουν το αύριο του ελληνικού επιχειρείν

Δεκατέσσερις μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι που εκπροσωπούν πάνω από σαράντα πέντε τράπεζες από όλο τον κόσμο, δίνουν ραντεβού τον Νοέμβριο στην Αθήνα, για να συζητήσουν τις δυνατότητες των τραπεζών να παίξουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, στηρίζοντας τους πελάτες τους στην ψηφιακή εποχή.

Οι τράπεζες αυτές είναι μέλη του Trade Club Alliance (TCA), ενός διεθνούς σύγχρονου ψηφιακού δικτύου, μέσω του οποίου έχει ήδη δημιουργηθεί μια «κοινότητα» δεκάδων χιλιάδων μεγάλων και ισχυρών τραπεζών και επιχειρήσεων, από περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, που «συναντώνται» ψηφιακά σε μια μόνο πλατφόρμα, δημιουργώντας ασφαλείς και αποδοτικές συνθήκες για την ανάπτυξη και την ενίσχυσή τους.

Η ισπανική Banco Santander, η γαλλική Credit Agricole, η σουηδική Nordea, και η ιταλική Banco BPM, είναι ορισμένα μόνο από τα βαριά ονόματα της ισχυρής αυτής συμμαχίας τραπεζών, με συνολικό ενεργητικό άνω των 4 τρισ. ευρώ, σχεδόν 20 φορές το ελληνικό ΑΕΠ.

Τα μεγέθη των τραπεζών που συμμετέχουν ως ιδρυτικά μέλη TCA είναι ενδεικτικά της ισχυρής του δυναμικής, ενώ αποτυπώνουν τη νέα, ψηφιοποιημένη πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην παγκόσμια οικονομική σκηνή: Την ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονων και αξιόπιστων δικτύων, προσαρμοσμένων στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που γεννά η ψηφιακή επανάσταση, με στόχο ταχύτερες, ασφαλείς και περισσότερες συναλλαγές, σε μια διεθνή δικτύωση που με τις νέες τεχνολογίες, μεταμορφώνει σταδιακά αλλά ριζικά τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο TCA μέσω της Eurobank, την ελληνική συστημική τράπεζα με την ισχυρότερη διεθνή παρουσία. Η Eurobank είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Club και έχει αποκλειστικά δικαιώματα συμμετοχής για την Ελλάδα και την Κύπρο, εξέλιξη που αποτελεί αφενός μέτρο αξιοπιστίας για τον ελληνικό τραπεζικό Όμιλο και αφετέρου ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Trade Club θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 8 & 9 Νοεμβρίου, η 3η κατά σειρά Γενική Συνέλευση των μελών του, στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Μία τραπεζική συνάντηση που διοργανώνει η Eurobank, προσφέροντας την ευκαιρία στις ξένες τράπεζες και σε μεγάλους πελάτες τους, να συμμετάσχουν στην επιχειρηματική αποστολή Go International για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών.

Τράπεζες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν Έλληνες εξαγωγείς να γνωρίσουν από κοντά ελληνικά προϊόντα και να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις, που πέρυσι είχαν γίνει στην Κρήτη (Go in Crete) φέτος θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη – Go in Thessaloniki στις 12 – 14 Νοεμβρίου 2018.

Οι συναντήσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης δίνουν το στίγμα ενός μεγάλου διεθνούς εμπορικού άξονα που μέσω της τεχνολογίας θα συνδέσει τα ελληνικά προϊόντα με κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η διασταύρωση των εμπορικών δρόμων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και η αναμενόμενη διόγκωση των εμπορικών συναλλαγών στην περιοχή κρύβει μοναδικές ευκαιρίες για τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό, λογιστικό και εμπορικό κόμβο.

Κεντρικό ρόλο σε ένα τέτοιο πλαίσιο έχουν τα δίκτυα και ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο τα γρήγορα και έξυπνα δίκτυα που είναι πια διαθέσιμα για το σύγχρονο επιχειρείν με δεδομένες τις σαρωτικές αλλάγες που απορέουν από την ψηφιακή επανάσταση.

Ο ρόλος των τραπεζών

Οι τράπεζες προσαρμόζοντας εγκαίρως τη λειτουργία τους στους νέους ψηφιακούς δρόμους, έχουν νευραλγικό ρόλο στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου με γρήγορο αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο, διευκολύνοντας, στο συναλλακτικό τουλάχιστον μέρος, τους πελάτες τους να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους κερδίζοντας χρόνο και χρήμα.

Οι τράπεζες μπορούν να πιστοποιούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των συναλλασσομένων –εξαγωγέων και εισαγωγέων αντίστοιχα- μπορούν να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά μέσα σε λίγες ώρες όλες τις τραπεζικές συναλλαγές που απαιτούνται και ταυτόχρονα να παρέχουν εγγυήσεις και χρηματοδοτήσεις διευκολύνοντας και στηρίζοντας τις δραστηριότητες των πελατών τους.

Όσον αφορά στις ελληνικές τράπεζες, εξερχόμενες από μια μακρά περίοδο βαθιάς ύφεσης στην οικονομία, η δυνατότητα να κινηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με οδηγό την εξωστρέφεια, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τη διεθνή δικτύωση, στηρίζοντας αποτελεσματικά και αξιόπιστα όσες ελληνικές επιχειρήσεις θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στον αναπτυξιακό κύκλο, αναβαθμίζει το ρόλο τους και τις καθιστά ρυθμιστικό παράγοντα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Το ελληνικό «restart»

Για την Ελλάδα που αποτελεί σημαντικό διακομετακομιστικό κέντρο για Ευρώπη και Ασία, η δημιουργία διεθνών συμμαχιών στο οικονομικό, τραπεζικό, επιχειρηματικό πεδίο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην προοπτική της οικονομικής ανάπτυξης.

Το ενδιαφέρον αλλά και η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας, καταδεικνύει και η παρουσία των 12 διεθνών τραπεζικών ομίλων για μία περίπου εβδομάδα στην Ελλάδα λειτουργώντας ως κόμβος του διεθνούς εμπορίου.

Σημειώνεται ότι το TCA καλύπτει ήδη ΗΠΑ, Λατινική Αμερική, Βόρεια και Δυτική Αφρική, Κίνα, Σκανδιναβία, Ασία και πολλές ευρωπαϊκές αγορές – στόχους. Έως το τέλος του 2018 το δίκτυο θα έχει επεκταθεί περαιτέρω στην Ασία ενώ αναμένεται να καλύψει όλη την περιοχή της ΕΕ. Σήμερα έχει εντάξει ενεργά πάνω από 12.000 εταιρείες παγκοσμίως ενώ συνολικά 100.000 επιχειρήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν μέχρι το τέλος του 2020.