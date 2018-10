Η Τουρκία βγάζει το Fatih για γεωτρήσεις στον κόλπο της Αττάλειας

Σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας βγάζει η Τουρκία το πλωτό γεωτρύπανο Fatih, δεσμεύοντας την περιοχή για το διάστημα από 30 Οκτωβρίου έως τις 27 Απριλίου.

Σύμφωνα με την NAVTEX που εξέδωσαν το πρωί της Δευτέρας οι τουρκικές Αρχές, το Fatih και τα δυο συνοδευτικά σκάφη θα πραγματοποιήσουν γεωτρήσεις στην συγκεκριμένη περιοχή μέχρι τις 27 Απριλίου. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στον κόλπο της Αττάλειας στα Οικόπεδα της Αλάνειας και φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες πως η Τουρκία δεν θα επέλεγε προς το παρόν να «εισβάλλει» για γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Πάντως η σημερινή εξέλιξη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή και όταν λυθούν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Fatih να αλλάξει ο τουρκικός σχεδιασμός και ότι δεν θα στραφεί σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1069/18

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS BY FATİH, SIEM LOUISA, SIEM SASHA AND SIEM SOPHIE BETWEEN 30 OCT 18-27 APR 19 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.96 N - 031 26.84 E

36 05.96 N - 031 26.80 E

36 05.99 N - 031 29.27 E

36 03.99 N - 031 29.31 E

WIDE BERTH REQUEST

Ν.Μ.