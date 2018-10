Συνετρίβη αεροσκάφος της Lion Air με 189 επιβάτες στην Ινδονησία

Αεροσκάφος της ιδιωτικής εταιρείας Lion Air με 189 επιβαίνοντες, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, κατέπεσε στα ανοικτά των ινδονησιακών ακτών, γνωστοποίησαν στελέχη των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και του υπουργείου Μεταφορών της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της διεύθυνσης πολιτικής αεροπορίας του ινδονησιακού υπουργείου Μεταφορών, στο αεροσκάφος επέβαιναν «178 ενήλικοι επιβάτες, ένα παιδί, δύο βρέφη, καθώς και δύο πιλότοι και πέντε μέλη του πληρώματος καμπίνας». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το αεροσκάφος «είχε ζητήσει να επιστρέψει» στο αεροδρόμιο πριν «χαθεί από τα ραντάρ».

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας δήλωσε ότι η επαφή με το αεροπλάνο της ιδιωτικής εταιρείας Lion Air που εκτελούσε την πτήση JT610 χάθηκε 13 λεπτά μετά την απογείωση, επισημαίνοντας ότι πλήρωμα ρυμουλκού που έβγαινε από το λιμάνι της Τζακάρτας ανέφερε πως το είδε να πέφετι.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι συνετρίβη», απάντησε με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου ο Γιούσουφ Λατίφ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ερωτηθείς από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters για την τύχη του αεροσκάφους.

«Δεν γνωρίζουμε εάν και κατά πόσον υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε ο Μουχάμαντ Σιάουγκι, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόσθεσε ότι δεν καταγράφηκε ακόμη σήμα από τον πομπό εντοπισμού έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους.

«Ελπίζουμε, προσευχόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συντρίμμια βρέθηκαν κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν το Boeing όταν χάθηκε η επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο έδαφος, δήλωσε ο ίδιος. Το αεροσκάφος της Lyon Air είναι ένα Boeing 737 Max 8, κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar 24.

Συντρίμμια που πιστεύεται πως ανήκουν στο αεροσκάφος, ανάμεσά τους καθίσματα επιβατών, βρέθηκαν κοντά σε μια υπεράκτια πλατφόρμα διύλισης πετρελαίου στη θάλασσα της Ιάβας, δήλωσε στέλεχος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Pertamina.

Lion Air #Jt610 indeed has crashed into the sea, no signs of survivors. Pray for there well being pic.twitter.com/4YOAmq4YxZ