Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδονησία - Νεκροί και οι 189 επιβάτες

Ένα Boeing 737 της ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας Lion Air κατέπεσε σήμερα το πρωί στα ανοικτά των ακτών της Ινδονησίας λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από τη Τζακάρτα και οι 189 επιβαίνοντες «είναι πιθανότατα νεκροί», σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης η οποία δεν περιμένει να βρει επιζώντες.

Το αεροσκάφος της ινδονησιακής αεροπορικής εταιρείας, ένα Boeing 737 Max 8, το οποίο ξεκίνησε πτήσεις πριν μερικούς μήνες, είχε ζητήσει να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα λίγα λεπτά προτού χαθεί η επαφή μαζί του στις 06:30 (το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα, 01:30 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς την Πανγκάλ Πινάν, μια πόλη στο νησί Μπανγκά, στα ανοικτά της Σουμάτρα.

Συντρίμμια βρέθηκαν κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν το Boeing όταν χάθηκε η επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο έδαφος, δήλωσε ο ίδιος. Το αεροσκάφος της Lyon Air είναι ένα Boeing 737 Max 8, κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar 24.

Συντρίμμια που πιστεύεται πως ανήκουν στο αεροσκάφος, ανάμεσά τους καθίσματα επιβατών, βρέθηκαν κοντά σε μια υπεράκτια πλατφόρμα διύλισης πετρελαίου στη θάλασσα της Ιάβας, δήλωσε στέλεχος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Pertamina.

Lion Air #Jt610 indeed has crashed into the sea, no signs of survivors. Pray for there well being pic.twitter.com/4YOAmq4YxZ