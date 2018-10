Reuters: Νεκρή και η κόρη του ιδιοκτήτη της Λέστερ στη συντριβή του ελικοπτέρου

Νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters για τη συντριβή του ελικοπτέρου του ιδιοκτήτη της Λέστερ, αναφέρουν ότι εκτός από τον πρόεδρο της ομάδας φέρεται να βρισκόταν μαζί του και η κόρη του, καθώς και τρία ακόμα άτομα.

BREAKING: Leicester City owner Vichai Srivaddhanaprabha was on board the the helicopter which crashed outside the stadium.



The owner's daughter, two pilots and an unidentified fifth person were also on board.



