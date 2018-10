Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ - Τουλάχιστον οκτώ νεκροί

Συναγερμός σήμανε στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε συναγωγή με αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CBS. Δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν τραυματιστεί και άλλοι άνθρωποι.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το CBS News έχουν επίσης χτυπηθεί τρεις αστυνομικοί που προσπάθησαν να σταματήσουν τον δράστη, ο οποίος τελικά συνελήφθη αφού πρώτα είχε ταμπουρωθεί στον τρίτο όροφο της συναγωγής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης είναι ένας 46χρονος με την επωνυμία Ρόμπερτ Μπάουερς με γνωστές αντισημιτικές απόψεις. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ο ένοπλος κρατούσε ένα ημιαυτόματο τυφέκιο AR-15 και ένα πιστόλι τύπου Glock. Ακόμη στον αστράγαλό του βρέθηκε ένα ακόμη όπλο, όπως επίσης και ένα ακόμη πιστόλι στη ζώνη του.

τα ίδια αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο δράστης κατά τη στιγμή της σύλληψής τους φώναξε «όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν».

BREAKING: The gunman in the Pittsburgh synagogue shooting, who has been described only as a white male with a beard, surrendered after an exchange of gunfire with police. At least 8 people have been confirmed dead https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/zJ9667hhtR