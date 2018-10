Ισραήλ: Έπληξε στόχους της Χαμάς μετά από πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του

Επίθεση κατά στόχων της Χαμάς, εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ σε απάντηση για τις εκτοξεύσεις από τη 30 ρουκετών κατά περιοχής κοντά στην πόλη Σντερότ και οι οποίες αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό αντιπυραυλικό σύστημα «Σιδερένιος Θόλος». Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού καταστράφηκαν 80 στόχοι της Χαμάς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ισραηλινή επίθεση αντιποίνων υπέστη ζημιές ένα ινδονησιακό νοσοκομείο στη Βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ενώ προκλήθηκε μπλακ άουτ στην ίδια την πόλη της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «εσκεμμένα» δημιούργησε κέντρο εκπαίδευσης και έφτιαξε μια αποθήκη πυρομαχικών «κοντά σε σχολεία, ένα νοσοκομείο κι ένα τέμενος». Έδωσε δε στη δημοσιότητα βίντεο από μια επίθεση κατά του αρχηγείου, όπως λέει, των υπηρεσιών ασφαλείας της Χαμάς.

Ουδεμία παλαιστινιακή οργάνωση ανέλαβε μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση με τις ρουκέτες που έγινε μετά το θάνατο πέντε Παλαιστινίων μέσα στη λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια διαδηλώσεων και συγκρούσεων με τους ισραηλινούς στρατιώτες οι οποίοι είναι παραταγμένοι κατά μήκος του φράκτη που χωρίζει το Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακο.

Συγκεκριμένα, παλαιστίνιοι εκτόξευσαν χθες Παρασκευή τουλάχιστον δέκα ρουκέτες από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση από τις αρχές της Γάζας πως πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια συγκρούσεων κατά μήκος του φράκτη που χωρίζει το Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Περίπου 10 ή 12 εκτοξεύσεις εντοπίσθηκαν από τη λωρίδα της Γάζας προς την κατεύθυνση του Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας πως η ισραηλινή αντιπυραυλική ασπίδα αναχαίτισε πολλές απ' αυτές.

Οι ισραηλινές αρχές δεν έκαναν λόγο για τραυματίες ούτε για ζημιές από την επίθεση αυτή, που είναι η σημαντικότερη των τελευταίων μηνών.

Νωρίτερα το υπουργείο Υγείας στη Γάζα είχε ανακοινώσει πως πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μέσα στη λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια διαδηλώσεων και συγκρούσεων με τους ισραηλινούς στρατιώτες οι οποίοι είναι παραταγμένοι κατά μήκος του φράκτη που χωρίζει το Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι πέντε Παλαιστίνιοι, ηλικίας από 19 έως 27 ετών, σκοτώθηκαν σε χωριστά επεισόδια. Εξάλλου ένας έκτος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε χθες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από ισραηλινά πυρά στη διάρκεια συγκρούσεων, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα.

RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.

10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel, the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c