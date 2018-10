Ντ. Τραμπ: Συλλάβαμε τον αποστολέα των τρομοδεμάτων

Ο άνδρας που φέρεται να έστειλε τουλάχιστον δώδεκα δέματα που περιείχαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας 56χρονος δηλωμένος Ρεπουμπλικάνος που ζει στη Φλόριντα και έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Σέζαρ Σέιοκ Τζούνιορ έχει συλληφθεί πολλές φορές, μεταξύ των οποίων και μία επειδή απείλησε να χρησιμοποιήσει βόμβα.

Ο Σέιοκ συνελήφθη σήμερα έξω από ένα κατάστημα που πουλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα, επεσήμαναν οι ομοσπονδιακές αρχές.

Πάνω στο λευκό φορτηγάκι του Σέιοκ, το οποίο κατασχέθηκε, υπάρχουν πολλά αυτοκόλλητα του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, καθώς και ένα που γράφει «Το CNN είναι χάλια», σύμφωνα με τη φωτογραφία που ανήρτησε στο Twitter δημοσιογράφος του CNN.

Ο Σέιοκ προωθεί καλλιτέχνες, κλείνει συναυλίες και «είναι ιδιοκτήτης κέντρου διασκέδασης», σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, στο οποίο αναφέρεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας International Gold Productions.

Το 2012 κήρυξε πτώχευση στο Μαϊάμι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Τότε ο Σέιοκ είχε δηλώσει ότι ζει με τη μητέρα του στην πόλη Αβεντούρα στη Φλόριντα και ανέφερε ότι μοναδικά του περιουσιακά στοιχεία ήταν 1.150 δολάρια από επιστροφή φόρου και ένα αυτοκίνητο Chevy Tahoe του 2001.

«Τέτοιου είδους πράξεις είναι ειδεχθείς και δεν έχουν καμία θέση στη χώρα μας», τόνισε ο ΝΤ. Τραμπ, μόλις ανακοινώθηκε η σύλληψη του υπόπτου.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εδραιωθεί η πολιτική βία», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού δεσμευθεί να την σταματήσει. «Οι Αμερικανοί πρέπει να ενωθούν, να δείξουν στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι», υπογράμμισε.

Η σύλληψη έγινε στον χώρο στάθμευσης ενός καταστήματος της αλυσίδας AutoZone στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα.

Νωρίτερα, το FBI επιβεβαίωσε ότι βρέθηκε ένα νέο «τρομοδέμα» απευθυνόμενο προς τον Γερουσιαστή των Δημοκρατικών Κόρει Μπούκερ στην Φλόριντα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα ακόμα δέμα προς το CNN με παραλήπτη τον Τζέιμς Κλάπερ ανακαλύφθηκε.

The #FBI has confirmed three additional packages, similar in appearance to the others – one in New York addressed to Robert DeNiro, and two in Delaware addressed to former Vice President Joseph Biden.