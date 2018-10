Προκαλεί ο σύμβουλος του Ερντογάν, Γιγκίτ Μπουλούτ

Νέες απειλές προς την Αθήνα εκτόξευσε ο σύμβουλος του προέδρου Ερντογάν, Γιγκίτ Μπουλούτ, υποστηρίζοντας ότι σε ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης με την Τουρκία, η Ελλάδα θα καταστραφεί σε τρεις ή τέσσερις ώρες.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε Τούρκος δημοσιογράφος παραθέτοντας σχετικό βίντεο στο twitter, ο κ. Μπουλούτ μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε πως «η Ελλάδα θα καταστραφεί εντός τριών έως τεσσάρων ωρών αν διεξάγει πόλεμο εναντίον της Τουρκίας».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ισχυρές δυνάμεις παροτρύνουν την Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία, σχολιάζοντας το περιστατικό στο οποίο είχαν αναφερθεί τουρκικά ΜΜΕ, ότι η ελληνική φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» παρενόχλησε το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Barbaros.

#Greece will totally end up in a catastrophe within three to four hours if it wages a war against #Turkey, claims Turkish president chief aide Yigit Bulut who says Greek was provoked by major powers to attack on Turkey, citing frigate intercept incident in Mediterranean. pic.twitter.com/Q6NZlJngDA