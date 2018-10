Εκπρόσωπος Τραμπ: Ο πρόεδρος δεν έχει καμιά ευθύνη για τα «τρομοπακέτα»

«Ο πρόεδρος σίγουρα δεν είναι υπεύθυνος για την αποστολή ύποπτων πακέτων σε κάποιον, όχι περισσότερο από έναν οπαδό του Μπέρνι Σάντερς που πυροβόλησε μια προπόνηση μπέιζμπολ πέρυσι» δήλωσε η Σάρα Σάντερς εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ.

«Μην χάνουμε την ουσία στο ποιος είναι υπεύθυνος γι 'αυτή την απάνθρωπη πράξη», δήλωσε η Σάρα Σάντερς σε συνέντευξή της πρωί στο "Fox & Friends". «Είναι το άτομο που έκανε και έστειλε αυτά τα ύποπτα πακέτα».

