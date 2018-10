ΗΠΑ: Εκκενώθηκε κτίριο που στεγάζει γραφεία γερουσιαστών στο Καπιτώλιο

Ένα κτίριο, δίπλα στο Καπιτώλιο, το οποίο στεγάζει γραφεία βουλευτών και γερουσιαστών, εκκενώθηκε σήμερα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Κογκρέσου ο οποίος δεν εξήγησε τον λόγο που οδήγησε σε αυτήν την απόφαση.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη να σχολιάσει το τι συμβαίνει στο Κτίριο Γραφείο Κάνον Χάους.

Τα περισσότερα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων βρίσκονται στις περιφέρειές τους, καθώς είναι σε εξέλιξη η προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές της 6ης Νοεμβρίου.

Update: about half an hour after the “all clear” went out on Capitol Police radios & officer told us it’d be back open soon, Cannon remains evacuated - we still don’t know why the fire alarm went off. pic.twitter.com/PrX3I1x5rY