O Ντ. Τραμπ απειλεί: Το καραβάνι των μεταναστών θα ανακοπεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως «βγάζει τον στρατό» για να προστατεύσει τα σύνορα των ΗΠΑ καθώς ένα καραβάνι μεταναστών από την Κεντρική Αμερική συνεχίζει την πορεία του μέσα από το Μεξικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βγάζω τον στρατό για αυτή την Εθνική Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης. Θα ανακοπούν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!