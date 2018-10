Τραμπ: Τα μέσα ενημέρωσης ευθύνονται για την οργή της κοινωνίας

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την οργή της κοινωνίας στις στις «συνεχείς επιθέσεις, τον αρνητισμό» και τη μετάδοση «συχνά ψευδών» ειδήσεων από τα μέσα ενημέρωσης, μια μέρα μετά την αποστολή ύποπτου πακέτου στο δίκτυο CNN εναντίον του οποίου καταφέρεται συχνά.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!