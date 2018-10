Η αστυνομία της Ν. Υόρκης ερευνά νέο ύποπτο δέμα στην περιοχή Τριμπέκα

Ύποπτο δέμα που εστάλη σε διεύθυνση στην περιοχή Τριμπέκα ερευνά η αστυνομία της Νέας Υόρκης, ζητώντας από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

Στην τελευταία ενημέρωση, η αστυνομία αναφέρει ότι το δέμα απομακρύνθηκε από το σημείο ωστόσο θα συνεχίσει να υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία καθώς η έρευνα θα συνεχιστεί.

Update: The package has been removed from the location. Expect a heavy police presence and residual traffic in the area as we continue our investigation with our law enforcement partners. #Tribeca — NYPD NEWS (@NYPDnews) 25 Οκτωβρίου 2018

We are responding to reports of a suspicious package in the vicinity of Greenwich and Franklin streets in Tribeca, Manhattan. Please avoid the area and expect a police presence and heavy traffic. More information to follow. pic.twitter.com/foiMSJ0VNG — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 25, 2018

Σύμφωνα με το δίκτυο του NBC στη Νέα Yόρκη, το δέμα αυτό είναι παρόμοιο με αυτά που εστάλησαν σε στελέχη των Δημοκρατικών, καθώς και ότι είχε σταλεί στη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται εστιατόριο που ανήκει στον γνωστό ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Σημειώνεται ότι ο διάσημος ηθοποιός έχει ασκήσει έντονη κριτική στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παλιότερα μάλιστα τον είχε χαρακτηρίσει «εθνική καταστροφή».

Φωτογραφία του ύποπτου πακέτου, από το CNN:

A law enforcement official just provided this photo to CNN. It shows the suspicious package that was sent to Robert De Niro https://t.co/Ix7Yz7ksH7 pic.twitter.com/QTkZfiXZdW — CNN (@CNN) 25 Οκτωβρίου 2018

The scene outside TriBeCa grill owned by Robert DeNieo where police say a suspicious package & device like to the ones sent to top Dems was found. @WNYC pic.twitter.com/KyNYwHoC99 — Rebeca Ibarra (@RebeIbarraC) 25 Οκτωβρίου 2018

Και δεύτερο ύποπτο δέμα με παραλήπτη τον πρώην αντιπρόεδρο Μπάιντεν

Ένα δεύτερο ύποπτο δέμα με παραλήπτη τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εντοπίστηκε στο Ντελαγουέαρ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

2nd suspicious package addressed to former VP Biden marks 10th suspicious package that is known to have been sent to Democratic leaders and other public figures. https://t.co/LwDXBaTvmG — MSNBC (@MSNBC) 25 Οκτωβρίου 2018

Σε επιφυλακή οι ΗΠΑ - Αλλεπάλληλες επιθέσεις με τρομοδέματα σε πολιτικούς

Υπενθυμίζεται ότι από χθες οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επιφυλακή έπειτα από την αποστολή -συνολικά οκτώ- αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας, τον Τζορτζ Σόρος, αλλά και στα γραφεία του CNN, με τις αμερικανικές αρχές που διενεργούν έρευνα να χαρακτηρίζουν την υπόθεση τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σε εξέλιξη είναι σήμερα έρευνες για τον εντοπισμό ύποπτου πακέτου που εστάλη στον τέως αντιπρόεδρο της χώρας, Τζο Μπάιντεν, ενώ το FBI επιβεβαιώνει ότι βρέθηκαν άλλα δύο ύποπτα δέματα που προορίζονταν για την Αμερικανίδα γερουσιαστή των Δημοκρατικών, Μαξίν Ουότερς.

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εντόπισαν χθες πακέτα που περιείχαν πιθανώς εκρηκτικές ύλες και είχαν αποσταλεί στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και την πρώην υπουργό Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, ενώ η πληροφορία που είχε μεταδώσει το CNN πως ένα τρίτο είχε αποσταλεί και στον Λευκό Οίκο, τελικά διαψεύστηκε.

Στη συνέχεια εκκενώθηκε το συγκρότημα Time Warner Center, όπου στεγάζονται τα γραφεία του CNN, καθώς εντοπίστηκε ένα πακέτο με εκρηκτικό μηχανισμό και εκεί. Σύμφωνα με το CNN απευθυνόταν στον πρώην διευθυντή της CIA, Τζον Μπρέναν.

Η αστυνομία της Φλόριντα έκανε γνωστό ότι βρήκε ένα ύποπτο δέμα κοντά στο γραφείο της βουλευτίνας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ντέμπι Γουάσερμαν-Σουλτς, πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Κάθε πράξη ή απειλή πολιτικής βίας είναι μια επίθεση εναντίον της ίδιας της δημοκρατίας μας», διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Ουισκόνσιν, ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε από τα αμερικανικά ΜΜΕ να υιοθετήσουν «πολιτισμένο τόνο», να «σταματήσουν τις εχθροπραξίες χωρίς τέλος», τις «συνεχείς επιθέσεις και τον αρνητισμό» αλλά και τη μετάδοση «συχνά ψευδών» ειδήσεων.