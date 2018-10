Σε επιφυλακή οι ΗΠΑ - Αλλεπάλληλες επιθέσεις με τρομοδέματα σε πολιτικούς

Σε επιφυλακή βρίσκονται από χθες οι ΗΠΑ έπειτα από την αποστολή -συνολικά οκτώ- αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε πολιτικά πρόσωπα της χώρας, τον Τζορτζ Σόρος, αλλά και στα γραφεία του CNN, με τις αμερικανικές αρχές που διενεργούν έρευνα να χαρακτηρίζουν την υπόθεση τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σε εξέλιξη είναι σήμερα έρευνες για τον εντοπισμό ύποπτου πακέτου που εστάλη στον τέως αντιπρόεδρο της χώρας, Τζο Μπάιντεν, ενώ το FBI επιβεβαιώνει ότι βρέθηκαν άλλα δύο ύποπτα δέματα που προορίζονταν για την Αμερικανίδα γερουσιαστή των Δημοκρατικών, Μαξίν Ουότερς.

Η αποστολή των «τρομοδεμάτων» σε Δημοκρατικούς, ή στον Σόρος που στηρίζει τους Δημοκρατικούς, έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό στις ΗΠΑ, καθώς τα περιστατικά, τα οποία ενδεχομένως συνδέονται, σημειώθηκαν μόλις δύο εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, της 6ης Νοεμβρίου. Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας και να οδηγήσουν σε παράλυση την κυβέρνηση Τραμπ.

Εχθές, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εντόπισαν πακέτα που περιείχαν πιθανώς εκρηκτικές ύλες και είχαν αποσταλεί στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και την πρώην υπουργό Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, ενώ η πληροφορία που είχε μεταδώσει το CNN πως ένα τρίτο είχε αποσταλεί και στον Λευκό Οίκο, τελικά διαψεύστηκε.

Στη συνέχεια εκκενώθηκε το συγκρότημα Time Warner Center, όπου στεγάζονται τα γραφεία του CNN, καθώς εντοπίστηκε ένα πακέτο με εκρηκτικό μηχανισμό και εκεί. Σύμφωνα με το CNN απευθυνόταν στον πρώην διευθυντή της CIA, Τζον Μπρέναν.

Η αστυνομία της Φλόριντα έκανε γνωστό ότι βρήκε ένα ύποπτο δέμα κοντά στο γραφείο της βουλευτίνας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ντέμπι Γουάσερμαν-Σουλτς, πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο γνωστοποίησε κατόπιν ότι εστάλη ύποπτος μηχανισμός στο γραφείο του στο Μανχάταν, ενώ μεταξύ των στόχων βρέθηκε και ο Έρικ Χόλντερ, πρώην γενικός εισαγγελέας υπό προεδρίας Ομπάμα.

«Κάθε πράξη ή απειλή πολιτικής βίας είναι μια επίθεση εναντίον της ίδιας της δημοκρατίας μας», διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Ουισκόνσιν, ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε από τα αμερικανικά ΜΜΕ να υιοθετήσουν «πολιτισμένο τόνο», να «σταματήσουν τις εχθροπραξίες χωρίς τέλος», τις «συνεχείς επιθέσεις και τον αρνητισμό» αλλά και τη μετάδοση «συχνά ψευδών» ειδήσεων.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service... pic.twitter.com/nEUBcq4NOh