Τραμπ: Θα κάνουμε τα πάντα για να προστατέψουμε τους Αμερικανούς πολίτες

«Είμαστε εξοργισμένοι. Η προστασία των Αμερικανών πολιτών είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, καθώς ενημερώθηκα από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σήμερα», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας επ΄αφορμή της των ενεργειών της κυβέρνησης του για την αντιμετώπισης της κρίσης οπιοειδών.

«Σε αυτές τις περιόδους πρέπει να ενωθούμε, πρέπει να συναντηθούμε και να στείλουμε ένα πολύ σαφές, ισχυρό και αδιαμφισβήτητο μήνυμα ότι πράξεις ή απειλές πολιτικής βίας οποιασδήποτε φύσης δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» πρόσθεσε ο Τραμπ.

President Trump on suspicious packages: "In these times we have to unify, we have to come together and send one very clear, strong, unmistakable message that acts or threats of political violence of any kind have no place in the United States of America."