Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ύποπτα πακέτα προς Ομπάμα, Κλίντον και CNN

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εντόπισαν πακέτα που περιείχαν πιθανώς εκρηκτικές ύλες και που είχαν αποσταλεί στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και την πρώην υπουργό Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, ενώ η πληροφορία που είχε μεταδώσει το CNN πως ένα τρίτο είχε αποσταλεί και στον Λευκό Οίκο, τελικά διαψεύστηκε επίσημα. Εκκενώθηκε και το συγκρότημα Time Warner Center, όπου στεγάζονται τα γραφεία του CNN, καθώς υπήρξαν αναφορές για εντοπισμό ενός ύποπτου πακέτου και εκεί. Σύμφωνα με το CNN απευθυνόταν στον πρώην διευθυντή της CIA Τζον Μπρέναν.

Όσον αφορά στα δύο πρώτα ύποπτα πακέτα, ανακοίνωση ανέφερε πως οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον βρήκαν χθες αργά το βράδυ ένα πακέτο που είχε αποσταλεί στην Χ. Κλίντον και σήμερα το πρωί ένα δεύτερο που είχε παραλήπτη τον Μπ. Ομπάμα.

Τα πακέτα αναγνωρίστηκαν αμέσως μέσω των τυπικών διαδικασιών ελέγχου αλληλογραφίας ως πιθανές εκρηκτικές ύλες και αντιμετωπίστηκαν άμεσα ως τέτοια, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία διευκρινίζει ότι οι παραλήπτες δεν τα έλαβαν, ούτε υπήρξε κίνδυνος να τα λάβουν.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI

Νωρίτερα, το CNN είχε μεταδώσει επικαλούμενο αξιωματούχο της τοπικής αστυνομίας ότι ένα ακόμα ύποπτο πακέτο που είχε περιείχε εκρηκτικές ύλες είχε αποσταλεί στον Λευκό Οίκο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το περιεχόμενο του πακέτου ήταν παρόμοιο με εκείνο που είχαν εκείνα που είχαν αποσταλεί στους Μπ. Ομπάμα και Χ. Κλίντον.

Ωστόσο, οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ λίγο αργότερα διέψευσαν ότι υπήρξε τέτοιο πακέτο προς τον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν ισχύουν.

CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages - one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI