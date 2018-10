Άγκυρα: Δεν θα επιτρέψουμε άλλη παρενόχληση πλοίου μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Μετά τη στροφή Τσίπρα η Τουρκία επανέρχεται δείχνοντας ότι επιδιώκει να διατηρήσει υψηλούς τόνους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς με σημερινές του δηλώσεις ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας κάνει λόγο για λήψη όλων των «απαραίτητων μέτρων» σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο και προειδοποιεί ότι η χώρα του δεν θα δεχτεί άλλη «παρενόχληση» πλοίου της.

«Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία ενέργεια στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και της "ΤΔΒΚ"» και προειδοποιεί ότι «η Τουρκία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα εάν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που είναι αντίθετη με τα δικαιώματά της και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο» καθώς και ότι «δεν θα επιτρέψει ποτέ άλλλη παρενόχληση σε τουρκικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι απειλές Ακάρ έρχονται μία μόλις ημέρα μετά τις δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου αλλά και την επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ότι το casus belli εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια βρίσκεται πάντα σε ισχύ.

Στο μεταξύ και οι ΗΠΑ απέφυγαν να πάρουν θέση στο ζήτημα της επέκτασης της αιγιαλίδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου, σημειώνοντας ότι μάλιστα ότι Ελλάδα και Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσουν στην επίλυση του ζητήματος μέσω της διπλωματικής οδού.

#BREAKING Turkey to take necessary measures if a decision is taken contrary to its rights, interests in Aegean Sea, Defense Minister says