Η Κομισιόν απέρριψε τον ιταλικό προϋπολογισμό του 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2019 να ζητήσει από τη Ρώμη να παρουσιάσει ένα νέο εντός τριών εβδομάδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, η Κομισιόν εντόπισε στο προσχέδιο σοβαρή μη συμμόρφωση με τις δημοσιονομικές συστάσεις που είχε απευθύνει στις 13 Ιουλίου 2018. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι το σχέδιο δεν ευθυγραμμίζεται με τις δεσμεύσεις που υπέβαλε η Ιταλία στο πρόγραμμα σταθερότητάς της τον Απρίλιο του 2018 και της ζητά επομένως να υποβάλει αναθεωρημένο προσχέδιο.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι το αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού θα πρέπει να ακολουθεί τις παραπάνω συστάσεις, ενώ αναφέρει και ότι είναι η πρώτη φορά που ζήτησε την υποβολή αναθεωρημένου προσχεδίου προϋπολογισμού.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόφσκις, ανέφερε σχολιάζοντας την απόφαση πως «η ευρωζώνη θεμελιώνεται σε ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης, οι οποίοι βασίζονται σε κανόνες που είναι ίδιοι για όλους Η δική μας δουλειά και το καθήκον μας είναι να υποστηρίξουμε το κοινό συμφέρον και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Το χρέος της Ιταλίας είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και οι ιταλοί φορολογούμενοι ξοδεύουν περίπου το ίδιο ποσό για την εξυπηρέτησή του με εκείνο που δαπανούν για την εκπαίδευση.

«Σε αυτό το πνεύμα, δεν βλέπουμε άλλη εναλλακτική λύση παρά να ζητήσουμε από την ιταλική κυβέρνηση να αναθεωρήσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού της για το 2019 και προσβλέπουμε σε έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο τις επόμενες εβδομάδες», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί δήλωσε πως: «η θέση που υιοθέτησε σήμερα η Επιτροπή δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη για κανέναν, καθώς το σχέδιο προϋπολογισμού της ιταλικής κυβέρνησης δείχνει σαφή και σκόπιμη παρέκκλιση από τις δεσμεύσεις που έλαβε η χώρα το περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο η πόρτα μας δεν κλείνει: θέλουμε να συνεχίσουμε τον εποικοδομητικό διάλογο μας με τις ιταλικές αρχές. Καλωσορίζω τη δέσμευση του υπουργού Οικονομικών Τζιοβάνι Τρία για το σκοπό αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό το πνεύμα τις επόμενες εβδομάδες».

