Όμιλος ΟΤΕ: Διακρίσεις για την προετοιμασία των ανθρώπων του για τη νέα ψηφιακή εποχή  

Τέσσερις διακρίσεις για πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στον ψηφιακό του μετασχηματισμό και την προετοιμασία των ανθρώπων του για τη νέα ψηφιακή εποχή, απέσπασε ο Όμιλος ΟΤΕ στα HR Awards 2018, το θεσμό που αναδεικνύει καινοτόμες πρακτικές, δράσεις και πολιτικές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το πρόγραμμα Πρεσβευτών Εμπειρίας Πελάτη (CX Ambassadors), που συμβάλλει στην αλλαγή εταιρικής κουλτούρας τοποθετώντας στο επίκεντρο την άριστη εμπειρία πελάτη, απέσπασε Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Employee Engagement Strategy.

Την υψηλότερη διάκριση στην κατηγορία Most Innovative use of Technology in HR απέσπασε και το πρόγραμμα Digital HR για τη μετάβαση των λειτουργιών του HR σε ένα πιο γρήγορο και ευέλικτο μοντέλο, με βασικούς πυλώνες το Digital Learning, το Performance Management και τα Digital HR Tools.

Ασημένια διάκριση στην κατηγορία Talent & Performance Management απέσπασαν τα Κέντρα Ανάπτυξης Υπευθύνων Έργου Τεχνολογίας. Πρόκειται για εξειδικευμένα Development Centers που βοηθούν τους εργαζόμενους να εστιάσουν στα δυνατά τους σημεία και τους προετοιμάζουν, ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που φέρνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι απαιτήσεις της αγοράς.

Τέλος, με bronze βραβείο τιμήθηκε το πρόγραμμα «Συντονιζόμαστε» ICT, στην κατηγορία Best Team Building Program. Πρόκειται για off site workshops, όπου οι εργαζόμενοι αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες, ενημερώνονται για τις εξελίξεις που αφορούν στο αντικείμενό τους, συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και έρχονται πιο κοντά με τις ομάδες τους.

Τα HR Awards διοργανώθηκαν από το περιοδικό HR Professional και τη Boussias Communications, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις πρωτοβουλίες, τις πρακτικές και τις πολιτικές που θέτουν στο επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο, μέσα από τις ενέργειες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αναζητώντας τα παραδείγματα αριστείας στον τομέα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τα HR Awards απευθύνονται σε όλους τους οργανισμούς που συνεχίζουν να καινοτομούν και να επενδύουν στους ανθρώπους τους.