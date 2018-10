Γερμανικό ΥΠΕΞ: Σημαντικό βήμα η απόφαση της βουλής της πΓΔΜ

Ένα πράγματι σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της συμφωνίας με την Ελλάδα στο ζήτημα της ονομασίας χαρακτηρίζει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών την απόφαση της βουλής της πΓΔΜ την Παρασκευή, με την οποία εγκρίθηκε και προχωρά η συνταγματική αναθεώρηση.

Μιλώντας στην Deutsche Welle εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε πως με την υλοποίηση της συμφωνίας θα ξεπερνιόταν ένα σημαντικό εμπόδιο για την προσέγγιση των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επανέλαβε ότι «η γερμανική κυβέρνηση εδώ και πολύ καιρό υποστήριζε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ιστορική ευκαιρία για την επίλυση της διένεξης για το θέμα του ονόματος. Για αυτό το λόγο χαιρετίζουμε τις προόδους που προέκυψαν».

Παράλληλα, η Γερμανία θα συνεχίσει να συμβάλει προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία που ξεκίνησε για την επίλυση της διαφοράς στο ζήτημα της ονομασίας: «Θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε όπως μπορούμε προκειμένου να προχωρήσει η συμφωνία».

Αυτό προκύπτει και από ένα tweet του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύτηκε μετά το τέλος της κυβερνητικής ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται, το Βερολίνο χαιρετίζει το γεγονός «ότι η βουλή στα Σκόπια ξεκίνησε τη διαδικασία μιας συνταγματικής αλλαγής προκειμένου να λυθεί η αντιπαράθεση με την Ελλάδα για την ονομασία». «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις δύο χώρες στην προσπάθεια να αξιοποιήσουν την ιστορική ευκαιρία για μια λύση».

