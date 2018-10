Ο Τραμπ καλεί το στρατό σε ετοιμότητα για το μεταναστευτικό

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ειδοποίησε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και τις ομοσπονδιακές μεθοριακές αρχές πως το καραβάνι μεταναστών, που έχει ξεκινήσει από την Ονδούρα με προορισμό τις ΗΠΑ, δημιουργεί κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

«Δυστυχώς φαίνεται ότι η Αστυνομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Μεξικού είναι ανίκανες να σταματήσουν το Καραβάνι το οποίο κατευθύνεται προς τα Νότια Σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο twitter και πρόσθεσε: «Προειδοποίησα τη Συνοριακή Περίπολο και τις Ένοπλες Δυνάμεις ότι είναι μια κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης».

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Οκτωβρίου 2018

Σε άλλο tweet του, o Τραμπ αναφέρεται στο γεγονός ότι οι αρχές του Ελ Σαλβαδορ, της Ονδούρας και της Γουατεμάλας δεν μπόρεσαν να σταματήσουν το καραβάνι των προσφύγων που κατευθύνονται στα σύνορα με τις ΗΠΑ, απειλώντας ότι θα διακόψει τη βοήθεια προς τις χώρες αυτές.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Οκτωβρίου 2018

Σημειώνεται ότι χθες ο αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «επίθεση» αναφερόμενος στους χιλιάδες μετανάστες από την Κεντρική Αμερική που βρίσκονται στο νότιο Μεξικό και κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουν γίνει τα πάντα για να σταματήσει η επίθεση των παράνομων μεταναστών στα νότια σύνορά μας», διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο twitter. «Οι άνθρωποι θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση για την παροχή ασύλου στο Μεξικό κι αν δεν το κάνουν, οι ΗΠΑ θα το απορρίψουν», πρόσθεσε.

Full efforts are being made to stop the onslaught of illegal aliens from crossing our Souther Border. People have to apply for asylum in Mexico first, and if they fail to do that, the U.S. will turn them away. The courts are asking the U.S. to do things that are not doable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Οκτωβρίου 2018

«Τα καραβάνια είναι μια ντροπή για το Δημοκρατικό Κόμμα. Αλλάξτε ΤΩΡΑ τον μεταναστευτικό νόμο», επεσήμανε σε δεύτερο tweet, αφού το Σάββατο κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι ενθαρρύνουν τη μαζική μετανάστευση στις ΗΠΑ.

The Caravans are a disgrace to the Democrat Party. Change the immigration laws NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Οκτωβρίου 2018

Περίπου 3.000 άνθρωποι από την Ονδούρα ξεκίνησαν την Κυριακή το ταξίδι τους προς τις ΗΠΑ από την συνοριακή πόλη Σιουδάδ Ιδάλγο στο νότιο Μεξικό, ενώ 1.000 ακόμη βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια μεθοριακή γέφυρα περιμένοντας να εισέλθουν νόμιμα στη χώρα. Η κυβέρνηση του Μεξικού ανέφερε ότι μετανάστες με τα κατάλληλα έγγραφα μπορούν να μπουν στο έδαφός της.

Σύμφωνα με το Associated Presse, το «καραβάνι» ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα με λιγότερο από 200 συμμετέχοντες κι έχει φτάσει τους 5.000 Κυριακή, ενώ πολλοί βρήκαν τρόπο να περάσουν από τη Γουατεμάλα στο νότιο Μεξικό.

Οι αρχές του Μεξικού εμπόδισαν σε πρώτη φάση τη διέλευσή τους, αλλά περίπου 2.000 μπήκαν σε αυτό μέσω του ποταμού Σουτσιάτε, που χωρίζει τη χώρα από τη Γουατεμάλα, είτε κολυμπώντας είτε με σχεδίες. Ύστερα οι αρχές της Γουατεμάλας είπαν ότι ακόμα 1.000 είχε εισέλθει στη χώρα από την Ονδούρα.