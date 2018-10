Στα Σκόπια σήμερα ο αναπληρωτής υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ

Τα Σκόπια θα επισκεφθεί σήμερα ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μάθιου Πάλμερ, σε μια ακόμη προσπάθεια των ΗΠΑ να στηρίξουν τον Ζόραν Ζάεφ και τη Συμφωνία των Πρεσπών, στον απόηχο της ψηφοφορίας για τις συνταγματικές αλλαγές κατά την οποία ο πρωθυπουργός των Σκοπίων κατόρθωσε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 80 βουλευτών.

Στο πλαίσιο αυτό, το tweet της πρεσβείας των ΗΠΑ στα Σκόπια που προανήγγειλε την επίσκεψη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές υποθέσεις ανΥΠΕΞ «θα επισκεφθεί τη ‘’Μακεδονία’’ στις 22 Οκτωβρίου για να υποστηρίξει τη συμφωνία των Πρεσπών και τη σημασία της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της ‘’Μακεδονίας. Θα συναντηθεί με κυβερνητικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, περιλαμβανομένων του πρωθυπουργού Ζάεφ και του υπουργού Εξωτερικών Ντιμιτρόφ».

Deputy Assistant Secretary of State Matthew Palmer will travel to Macedonia on Oct 22 to discuss U.S. support for the Prespa Agreement & the importance of Macedonia’s reform agenda. He will meet with govt & political party officials, including @Zoran_Zaev & @Dimitrov_Nikola.