Ο Ιορδανός βασιλιάς θέλει να σταματήσει την επέκταση μίσθωσης γης με το Ισραήλ

Με ανάρτησή του στο twitter, ο ιορδανός βασιλιάς Αμπντάλα II, ανακοίνωσε πως η Ιορδανία δεν προτίθεται να ανανεώσει την μίσθωση δύο περιοχών που είχε παραχωρήσει στο Ισραήλ το 1994, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συνθήκης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες.

HM @KingAbdullahII : “#Baqura & #Ghamr areas have always been our top priority & our decision is to end Article 2 of Annexs I (b) of the #Jordan - #Israel #Peace Treaty emanating from our keenness to take whatever is necessary for Jordan & Jordanians.” https://t.co/skBB8a074q