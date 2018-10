Νιγηρία: 55 νεκροί σε βίαια επεισόδια μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων

Πενήντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν την εβδομάδα σε βίαια επεισόδια στα οποία ενεπλάκησαν νεαροί χριστιανοί και μουσουλμάνοι στη βόρεια Νιγηρία, ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας Μουχαμαντού Μπουχάρι, καταδικάζοντας την αιματοχυσία.

«Ο πρόεδρος Μουχαμαντού Μπουχάρι καταδικάζει τα νέα διακοινοτικά βίαια επεισόδια στην Κασουάν Μαγκάνι, στην Πολιτεία Καντούνα, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε 55 ανθρώπους», αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η προεδρία της Νιγηρίας.

«Οι συχνές αιματοχυσίες οι οποίες οφείλονται σε παρεξηγήσεις που θα μπορούσαν να λυθούν ειρηνικά είναι ανησυχητικές», συνεχίζει το κείμενο. «Καμιά κουλτούρα ή θρησκεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει την περιφρόνηση για τον ιερό χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής».

