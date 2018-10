Αίτημα για νέο δημοψήφισμα από χιλιάδες διαδηλωτές κατά του Brexit στο Λονδίνο

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο στη μεγαλύτερη έως σήμερα διαδήλωση κατά του Brexit, με αίτημα τους τη διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος.

Οι οργανωτές εκτιμούν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως περισσότεροι από 100.000 πολίτες συμμετέχουν στη διαδήλωση, επικεφαλής της οποίας είναι νεαρά άτομα, αυτοί δηλαδή που θα πληγούν περισσότερο από μια άναρχη έξοδος της χώρας έπειτα από 45 χρόνια συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

More than 100,000 people are marching in London calling for a #PeoplesVote on Brexit https://t.co/AwKtLi1XOl

Κάποια από τα Βρετανικά Μέσα, ωστόσο αναφέρουν πως οι διαδηλωτές έχουν φτάσει τους 600.000 συμμετέχοντες.

Breaking: Organisers estimate nearly 600,000 are already marching here in London - a number that is likely to grow throughout the day. It is now the 2nd biggest protest of the century. #PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/QWkkVK5QN9