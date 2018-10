Επιβεβαιώνει η Σαουδική Αραβία: Νεκρός ο δημοσιογράφος Τ.Κασόγκι

Στην παραδοχή ότι ο δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι είναι νεκρός προέβη για πρώτη φορά η Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε 18 συλλήψεις για την υπόθεση, αλλά και την αποπομπή δύο αξιωματούχων. Το Ριάντ υποστηρίζει ότι ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος σκοτώθηκε κατόπιν συμπλοκής μέσα στο προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη. Για ένα «σημαντικό πρώτο βήμα» έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν των εισαγγελικών αρχών που μετέδωσε το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων και αναμεταδίδει το BBC και το Reuters, τα πρώτα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι ο Κασόγκι «διαπληκτίστηκε με πρόσωπα που συνάντησε στο προξενείο και ο καυγάς κατέληξε στον θάνατό του». Η έρευνα θα συνεχιστεί.

Οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν κατονομάσει τους υπευθύνους για το θάνατο του δημοσιογράφου, αλλά ανακοινώθηκε πως 18 υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας έχουν συλληφθεί. Δεν διευκρινίζεται πού βρίσκεται το πτώμα ούτε εάν έχει τεμαχιστεί, όπως καταγγέλλουν οι τουρκικές αρχές.

Σε εκδήλωση της στρογγυλής τραπέζης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τις σαουδαραβικές αρχές για την «ταχεία δράση τους» και επανέλαβε ότι οι κυρώσεις κατά του βασιλείου είναι μία από τις επιλογές, έσπευσε να επισημάνει τον πιθανό αντίκτυπο που θα είχε μία τέτοια κίνηση στην αμερικανική οικονομία. Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι η εκδοχή των γεγονότων που έδωσε η Σαουδική Αραβία είναι αξιόπιστη, απάντησε θετικά.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε πως δεν θέλει να επιβληθούν αντίποινα στο Ριάντ για τον θάνατο του Κασόγκι που θα οδηγήσουν στην ακύρωση πωλήσεων όπλων και άλλων επενδύσεων, διότι, όπως έκρινε, αυτό θα οδηγούσε σε απώλεια ακόμη και «600.000 θέσεων εργασίας» στις ΗΠΑ. «Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι πως δεν πρόκειται να σας προμηθεύσουμε αυτό ή το άλλο», είπε ο Τραμπ.

«Νομίζω πως πλησιάζουμε πιο κοντά στην επίλυση ενός πολύ μεγάλου προβλήματος», συνέχισε ο Τραμπ, ο οποίος έκρινε πως «αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο», ένα «φρικτό γεγονός, που δεν έμεινε απαρατήρητο. Για ακόμη μια φορά, είναι νωρίς ακόμη, δεν έχουμε ολοκληρώσει την αξιολόγησή μας ή την έρευνά μας, αλλά θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην ανακοίνωση του βασιλείου, ενώ σημείωσε πως περιμένει την «πλήρη έκθεση» του Ριάντ.

Ο αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στο ότι οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη τη Σαουδική Αραβία: «τους χρειαζόμαστε ως αντίβαρο στο Ιράν», εξήγησε, είναι «σπουδαίος σύμμαχος».

Παράλληλα ο βασιλιάς Σαλμάν έδωσε άμεσα εντολή για αποπομπή του Σαούντ Αλ Κατάνι, ενός εκ των πιο στενών συμβούλων του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αλλά και του Αχμάντ Αλ Ασίρι, υποδιοικητή των μυστικών υπηρεσιών.Φέρεται επίσης να έχει δώσει εντολή για τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα προχωρήσει σε πλήρη αναδιοργάνωση των μυστικών υπηρεσιών του βασιλείου.

Η δημοσιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας έρχεται ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του Βασιλιά Σαλμάν με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν για την υπόθεση.

Ανώτερο μέλος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας ασκεί κριτική στην Σαουδική Αραβία για την αναγνώριση του ότι ο Σαουδάραβος δημοσιογράφος Τζαμάλ Χασόγκγι πέθανε «παλεύοντας» στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης.

Η Λέιλα Σαχιν Ούστα λέει ότι το βασίλειο θα έπρεπε να έχει δώσει την εξήγησή του "πριν η κατάσταση φτάσει στο σημείο αυτό".

Η Ουστά, αξιωματούχος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, δήλωσε το Σάββατο ότι οι τουρκικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων εισαγγελέων, δικαστικών και αξιωματούχων ασφαλείας, έχουν ήδη καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Κασόγκι.

Η Διεθνής Αμνηστία για την υπόθεση Κασόγκι

Δυσπιστία για τις εξηγήσεις του Ριάντ εξέφρασε και η Διεθνής Αμνηστία, που ανέφερε ότι η «αμεροληψία» της έρευνας των αρχών της Σαουδικής Αραβίας «τίθεται υπό αμφισβήτηση».

Σύμφωνα με την οργάνωση, χρειάζεται μία «αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα από τον ΟΗΕ για να μάθουμε τι συνέβη και να εξασφαλιστεί δικαιοσύνη» για τον Κασόγκι, ενώ πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις ανησυχούν για ένα «κουκούλωμα» στην έρευνα του Ριάντ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαιρετίζουν την παραδοχή της Σαουδικής Αραβίας

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στενός σύμμαχος του Ριάντ, χαιρέτισε σήμερα τις ανακοινώσεις που έκανε νωρίτερα η Σαουδική Αραβία, η οποία επιβεβαίωσε τον θάνατο του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι μέσα στο προξενείο της στην Κωνσταντινούπολη και απέπεμψε υψηλόβαθμους Σαουδάραβες αξιωματούχους.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαιρετίζουν τις αποφάσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες του βασιλιά Σαλμάν» σε σχέση με την υπόθεση Κασόγκι, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ, WAM. Εκτός από την αποπομπή Σαουδαράβων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, 18 ύποπτοι κρατούνται σε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Η αντίδραση της αρχισυντάκτριας του Τζαμάλ Κασόγκι

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Κάρεν Ατία, αρχισυντάκτριας του Τζαμάλ Κασόγκι στη Washington Post, μετά την εξήγηση που έδωσε η Σαουδική Αραβία για τα όσα έλαβαν χώρα μέσα στο προξενείο της Κωνσταντινούπουλης. Το Ριάντ αποφεύγει στην επίσημη εκδοχή του την όποια αναφορά σε δολοφονία και υποστηρίζει ότι σκοτώθηκε «σε καυγά».

Η δήλωση του γενικού γραμματέα των RSF

Κάθε «συμβιβασμός» με τη Σαουδική Αραβία αναφορικά με τον φόνο του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι θα δώσει «άδεια να σκοτώνει» στο βασίλειο, το οποίο «απαγάγει» και «σκοτώνει» δημοσιογράφους, προειδοποίησε σήμερα ο γενικός γραμματέας των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα (RSF), Κριστόφ Ντελουάρ.

Για πρώτη φορά σήμερα η Σαουδική Αραβία παραδέχθηκε ότι ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος σκοτώθηκε στο εσωτερικό του προξενείου της χώρας στην Κωνσταντινούπολη, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και έχει αμαυρώσει την εικόνα του Ριάντ στους συμμάχους του.

«Κάθε απόπειρα να αρθεί η πίεση από τη Σαουδική Αραβία και να γίνει αποδεκτός ένας συμβιβασμός θα είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί “άδεια να σκοτώνει” στο βασίλειο το οποίο φυλακίζει, μαστιγώνει, απαγάγει ακόμη και σκοτώνει τους δημοσιογράφους που τολμούν να ερευνήσουν και να ξεκινήσουν συζητήσεις», έγραψε ο Ντελουάρ στο Twitter.

Σε άλλη του ανάρτηση ο γενικός γραμματέας των RSF πρόσθεσε ότι «μετά την παραδοχή του θανάτου» του Κασόγκι, η οργάνωση «αναμένει να διατηρηθεί αποφασιστική, συνεχής και ισχυρή πίεση στη Σαουδική Αραβία προκειμένου να έρθει στο φως η αλήθεια για την υπόθεση και να επιτευχθεί η απελευθέρωση των Σαουδαράβων δημοσιογράφων που έχουν καταδικαστεί σε φρικτές και παράλογες πονές».

Any attempt to get rid of the pressure on #Saudi_Arabia and to accept a compromise policy would result in giving a « license to kill » to a Kingdom that puts in jail, lashes, kidnappes and even kills journalists who dare to investigate and launch debates. #KhashoggiMurder https://t.co/ccUxEh7HZP