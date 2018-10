Υπόθεση Κασόγκι: Η αρχισυντάκτρια της Washington Post ξεσπά για την εκδοχή του Ριάντ

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Κάρεν Ατία, αρχισυντάκτριας του Τζαμάλ Κασόγκι στη Washington Post, μετά την εξήγηση που έδωσε η Σαουδική Αραβία για τα όσα έλαβαν χώρα μέσα στο προξενείο της Κωνσταντινούπουλης. Το Ριάντ αποφεύγει στην επίσημη εκδοχή του την όποια αναφορά σε δολοφονία και υποστηρίζει ότι σκοτώθηκε «σε καυγά».

Σε ανάρτησή της στο Twitter χαρακτηρίζει την εξήγηση του βασιλείου «απόλυτη ηλιθιότητα», γράφοντας: «Θύμωσα ξανά για μία ακόμη φορά» μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό που με ενοχλεί στην ανακοίνωση είναι η χρήση της γλώσσας που υπονοεί ότι ήταν ατύχημα. Ο Τζαμάλ δεν “πέθανε στη διάρκεια ενός καυγά”. Ο Κασόγκι δολοφονήθηκε. Από Σαουδάραβες. Σε ένα προξενείο. Του αφαίρεσαν τη ζωή».

What I hate about the statement is the use of the passive construction to imply this was an accident. Jamal didn’t just “die during a struggle.” #Khashoggi was killed. By Saudi men. In a consulate. His life was taken from him. — Karen Attiah (@KarenAttiah) October 20, 2018

«Ο Κασόγκι ήταν ένας 60χρονος άνδρας. Τι είδους ίση “μάχη” θα μπορούσε να δώσει εναντίον 15 ανδρών; Και ποιος φέρνει μαζί του ένα πριόνι για κόκαλα σε μια “συζήτηση”;! Η ηλιθιότητα της σαουδαραβικής εξήγησης σου μουδιάζει τον εγκέφαλο» πρόσθεσε.

#Khashoggi was a 60 year old man. What sort of equal “fight" would he have had against 15 other men? And who brings a bone saw to a “discussion”?!



The stupidity of the Saudi explanation is mind boggling…. — Karen Attiah (@KarenAttiah) October 20, 2018

Χαρακτήρισε επίσης την εξήγηση της Σαουδικής Αραβίας «προσβλητική» και έθεσε μία σειρά από ερωτήματα: «Τι συνέβη στο πτώμα; Γιατί οι αξιωματούχοι είπαν ψέματα και δήλωσαν ότι έφυγε από το προξενείο; Τι στοιχεία έχουν για να στηρίξουν το γεγονός ότι υπήρξε καυγάς;».

Νωρίτερα η Ατία είχε αναρτήσει μήνυμα στο Twitter στο οποίο εκφράζει την αμφιβολία της ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση. «Και πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν δεν γνώριζε τίποτα, αν και εμπλέκεται ο άνθρωπος που είναι το δεξί του χέρι και μια ομάδα 15 ατόμων πέταξε με ιδιωτικό αεροπλάνο και εισήλθε σε προξενείο σε ξένη χώρα για να τα κάνει όλα αυτά;».

And we are supposed to believe, that Mohammed Bin Salman had no knowledge of this, even though his right hand man has been implicated, and a team of 15 men flew in on private planes entered a consulate on foreign soil to carry this out? #Khashoggi — Karen Attiah (@KarenAttiah) October 20, 2018

«Δημοσιογράφοι και πληροφοριοδότες: έχει έρθει η ώρα να αναλάβετε και να βρείτε την αλήθεια για το τι συνέβη στον Κασόγκι», κατέληξε η Ατία.