Επιδοκιμάζουν ΕΕ και ΝΑΤΟ το «ναι» στη Συνταγματική Αναθεώρηση από τη Βουλή της πΓΔΜ

Την έγκριση του Κοινοβουλίου των Σκοπίων στην πΓΔΜ στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καλωσορίζει ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Όπως αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Εξαρτάται από την κυβέρνηση και τους πολιτικούς αρχηγούς να ολοκληρώσουν τις εθνικές διαδικασίες σχετικά με τη συμφωνία για το ονοματολογικό και να αδράξουν την ιστορική ευκαιρία για ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ».

I welcome the vote by parliament in #Skopje on the proposed constitutional changes. It's up to the government & political leaders to complete national procedures on the name agreement & seize this historic opportunity to bring the country into #NATO.