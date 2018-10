Εκπρόσωπος Ζάεφ: Κ. Καμμένε, κοινοποιείτε fake news

Απάντηση στον Πάνο Καμμένο και στο tweet που ανάρτησε με αναφορές στις καταγγελίες του VMRO περί απόπειρας δωροδοκίας απάντησε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ, κάνοντας λόγο για fake new που έχουν διαψευστεί επισήμως.

Συγκεκριμένα απαντώντας μέσω twitter ο Μίλε Μποσνιακόφσκι πληροφορεί τον Πάνο Καμμένο ότι τα όσα κοινοποίησε μέσω του δικού του λογαριασμού στο ίδιο μέσο είναι fake news τα οποία η κυβέρνηση των Σκοπίων έχει διαψεύσει.

Και συνεχίζει καλώντας τον υπουργό Εθνικής Άμυνας που δήλωσε ότι «ντρέπεται» για όσα γίνονται να εργαστούν στο πνεύμα της δημοκρατίας και της καλής διπλωματίας για τη φιλία των δύο χωρών.

Dear Mr. Kammenos , please be informed that you have shared fake news already officially denied by our Government. In the spirit of democracy and good diplomacy lets work for the friendship between our countries.