ΗΠΑ για Σάββα Ξηρό: Η αποφυλάκισή του θα προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών

Μήνυμα προς την ελληνική πλευρά να μην προχωρήσει στην αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού, έστειλε σήμερα η Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι η αποφυλάκισή του προσβάλλει τη μνήμη όσων Αμερικάνων σκότωσε.

Συγκεκριμένα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα με ανάρτησή της στο twitter τονίζει τα εξής: «Μία απόφαση να αποφυλακιστεί ο Σάββας Ξηρός πριν εκτίσει την ποινή που του έχουν επιβάλει οι δικαστικές αρχές της Ελλάδας, προσβάλλει τη μνήμη όσων Αμερικάνων σκότωσε αλλά και τις οικογένειές τους».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο καταδικασθείς για συμμετοχή στη 17Ν σε πέντε φορές ισόβια ζήτησε την αποφυλάκισή του λόγω αναπηρίας, επικαλούμενος το άρθρο 110Α ΠΚ, δηλαδή του νόμου Παρασκευόπουλου.

Στην αίτηση που έχει καταθέσει, αναφέρεται ότι το ποσοστό αναπηρίας, σύμφωνα με ιατρικό πιστοποιητικό του ΚΕΠΑ ανέρχεται στο 98%, το οποίο ξεπερνά αυτό που απαιτεί ο νόμος.

A decision to let Savvas Xiros out of prison before serving his sentence as handed down by the Greek justice system would be a disservice to the memory of the American mission members he killed and their families. pic.twitter.com/8YvoOFk09H