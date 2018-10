Ινδία: Τρένο παρέσυρε πλήθος πιστών - Τουλάχιστον 50 νεκροί

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Αμριτσάρ της βόρειας Ινδίας όταν τους παρέσυρε τρένο.

Τα θύματα είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν εορτασμούς για το ινδουιστικό φεστιβάλ Ντουσέρα. Σύμφωνα με τους Times of India, ο κόσμος βρισκόταν πάνω στις σιδηροδρομικές ράγες για να αποκτήσει καλύτερη θέα στην περιφορά ενός φλεγόμενου ομοιώματος θεότητας, σύμφωνα με την ινδουιστική παράδοση, όταν η διερχόμενη αμαξοστοιχία τους παρέσυρε με ταχύτητα. Πληροφορίες της τοπικής αστυνομίας κάνουν λόγο για περισσότερα από 50 θύματα.

#AmritsarTrainTragedy : Atleast 50 people feared dead after speeding train mowed down the people who were standing on Railway Tracks to watch burning of Ravaan statue in #Amritsar. This is totally negligence of authorities! Why were they allowed to stand at danger zone!!! pic.twitter.com/W6ZD2iLBfz