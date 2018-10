Κινεζικά Μέσα: Συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ στην διάσκεψης κορυφής G20

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησαν να συναντηθούν στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής των ηγετών της G20 στο Μπουένος Άιρες τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post.

