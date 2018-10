Συνομιλίες για την ένταξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ από χθες στις Βρυξέλλες

Tην ώρα που στο Κοινοβούλιο της χώρας συνεχίζεται η συζήτηση για την Συμφωνία των Πρεσπών, η επίσημη αντιπροσωπεία της πΓΔΜ άρχισε χθες την πρώτη από τις δυο μέρες επίσημων συνομιλιών για την επίσημη προσχώρηση στο ΝΑΤΟ.

Οι επίσημες συνομιλίες για την ένταξη καλύπτουν λεπτομερείς πτυχές της ένταξης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, στρατιωτικών και νομικών ζητημάτων. Οι συνομιλίες προεδρεύονται από τον βοηθό γενικό γραμματέα του NATO για τις πολιτικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας Αλεχάντρο Αλβαρογκονζάλεζ οποίος καλωσόρισε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την υπουργό Άμυνας Ραντμίλα Γιανκόφσκα στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ.

NEW: Formal Accession Talks with #Skopje begin at #NATO Headquarters. Read more: https://t.co/ykPr4N3hXs pic.twitter.com/zRItgl4S04