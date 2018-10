Σύνοδος Τουρκίας, Ρωσίας, Γερμανίας και Γαλλίας για τη Σύρια στις 27 Οκτωβρίου

Τετραμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Τουρκίας, της Ρωσίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας σχετικά με τη Συρία θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ιμπραήμ Καλίν ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας και η πολιτική διαδικασία για την επίλυση της σύγκρουσης θα συζητηθούν στη σύνοδο κορυφής, προσθέτοντας ότι οι πλευρές θα επιδιώξουν να συντονίσουν κοινές προσπάθειες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

